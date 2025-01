Ayman Safadi, le ministre jordanien des Affaires étrangères, a réagi à la proposition de Trump d’exiler plus d’un million de Gazaouis en Jordanie et en Egypte.

La proposition n’a pas été bien accueillie en Jordanie, comme en témoigne le communiqué du chef de la diplomatie: »La solution à la question palestinienne est une solution palestinienne. La Jordanie est pour les Jordaniens, la Palestine pour les Palestiniens. Notre position est que la solution à deux Etats est le moyen pour parvenir à la paix. Notre rejet du déplacement est ferme et ne changera pas. Nous souhaitons travailler avec la nouvelle administration américaine et nous soutiendrons les efforts pour la paix dans la région. La priorité maintenant est de mettre en place un cessez-le-feu à Gaza et de fournir de l’aide aux habitants de la Bande de Gaza. Nous oeuvrons pour faire entrer de l’aide humanitaire en prévision du début des travaux de reconstruction ».