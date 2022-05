Une plainte a été déposée il y a quelques jours devant le tribunal de Tel Aviv contre Burger King. La personne à l’origine de cette plainte a raconté qu’il avait commandé un cheeseburger au Kanyon d’Hod Hasharon dans un Burger King avec l’enseigne »cacher ». Quand il l’a mangé, il s’est étonné de la qualité du fromage végétal et a demandé aux employés comment la chaine faisait pour avoir un fromage végétal si ressemblant à du vrai fromage.

On lui a alors répondu qu’il s’agissait effectivement d’un véritable fromage et que le restaurant avait été cacher par le passé mais ne l’était plus. En effet, Burger King possède des restaurants cachers et d’autres qui ne le sont pas.

La personne lésée a fait valoir que l’enseigne induisait ses clients en erreur, par la pancarte »cacher » à l’entrée du restaurant d’Hod Hasharon mais aussi du fait qu’elle a produit une campagne entière de publicité sur le fait qu’elle permettait à ses clients qui mangent cacher de goûter à des produits qui, normalement, ne le sont pas. Ainsi, elle a promu un produit avec du »bacon » qui est de la dinde dans sa version cacher et ainsi aussi pour le cheeseburger. A chaque fois, la chaine a insisté sur le fait qu’elle avait réussi à trouver des produits de substitution pour que les clients dans le cacher n’aient pas l’impression d’avoir moins de choix.

Delek, les propriétaires de la chaine Burger King en Israël a indiqué que la plainte ne lui était pas encore parvenue mais que dès que ce serait le cas, le sujet serait étudié en profondeur. »Delek prend soin de respecter les règles en général et celles de la cacherout en particulier, comme le fait la société Burger King. Afin d’ôter tout doute, le restaurant en question n’est pas cacher ».