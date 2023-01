Le chanteur israélien à succès Omer Adam s’est installé hier (lundi) à Dubaï avec sa fiancée, la mannequin Yaël Shelbia.

L’annonce a fait grand bruit en Israël puisqu’Omer Adam est l’un des chanteurs les plus populaires.

L’artiste avait fait l’objet ces derniers temps de plusieurs attaques notamment concernant une de ses chansons intitulée »Kakdila ». Sorti pour le nouvel an 2022, ce titre sur un air russe bien connu avait été dénoncé pour ses clichés racistes et même la ministre des Transports de l’époque, Merav Mihaeli, avait jugé bon de le critiquer.

Il y a quelques mois, il avait largement déçu son public venu très nombreux pour un concert lorsqu’il n’avait chanté que quelques minutes, laissant la scène à d’autres artistes que les gens n’étaient pas venus voir. Il s’était par la suite excusé et avait donné un concert de compensation.

La magie Omer Adam est en souffrance mais il reste l’un des chanteurs les plus écoutés et les plus influents en Israël.

Omer Adam a confié qu’il avait besoin de prendre du recul par rapport à tous ces projecteurs, de plus en plus critiques à son égard et a donc choisi de partir.

Avant son départ, il a sorti une nouvelle chanson – visionnée plus de 18 millions de fois sur YouTube en quelques jours – dans laquelle il explique les raisons qui l’ont poussé à partir.

Entre autres, il dit ne pas fuir mais aller à la recherche de son âme et chercher sa tranquillité. Il laisse entendre que peut-être il reviendra »beaucoup plus heureux ».

Si plusieurs de ses fans ont dit comprendre son choix, d’autres personnes mettent en doute la sincérité de ces propos et affirment qu’Omer Adam ne manquera pas à la culture israélienne.