Le chanteur israélien David Broza a souvent été considéré comme le »Leonard Cohen israélien ».

Six ans après la disparition de la légende de la chanson qui revendiquait fièrement son appartenance au judaïsme et son attachement à Israël, David Broza lui rend hommage en reprenant certains de ses plus grands titres.

Aujourd’hui (lundi), il sort le troisième titre de cette série: »Dance me to the end of love ». Dans une reprise très réussie, le chanteur à la voix profonde et à la guitare, transforme la chanson de Leonard Cohen en »tango argentin », selon sa propre description.

Si les chansons de Leonard Cohen ont souvent été reprises et arrangées, la version de David Broza est certainement l’une des plus percutantes et émouvantes. Jugez plutôt: