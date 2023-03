Le chanteur Idan Amadi, qui tient également un des rôles centraux dans la série Fauda, a participé ce soir, à la manifestation »de la droite » organisée par l’ancien ministre Yoaz Hendel. Cette manifestation se tient, à Jérusalem, en parallèle de celles menées par l’opposition et qui ont encore réuni ce soir des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv et dans d’autres grandes villes du pays.

Yoaz Hendel, qui est à l’initiative de cette manifestation, a voulu montrer que l’inquiétude liée à la réforme n’était pas forcément une question de droite ou de gauche mais de capacité à dialoguer et à parvenir à un compromis. Il a souhaité organiser un rendez-vous, lui aussi hebdomadaire dans ce sens, afin aussi de ne pas être associé aux débordements dans les paroles et dans les faits des manifestations qui se tiennent depuis 10 semaines maintenant à Tel Aviv.

Idan Amadi, qui a sorti une nouvelle chanson avec Shlomo Artsi intitulée »Frères » inspirée par l’ambiance dans le pays, a annoncé plus tôt dans la semaine qu’il participerait à ce rassemblement ce soir.

»Depuis que j’ai publié mon intention de venir ici, je suis insulté de toutes parts. On me dit que je suis un traitre gauchiste et un homme de droite fasciste. J’ai, malgré tout, maintenu ma venue », a-t-il déclaré dans le discours qu’il a prononcé. »Je suis ici parce que je crois que l’homme est l’objet de ses croyances. Je suis ici pour dire que nous avons le mérite de pouvoir déclarer: »non à la guerre civile, oui au compromis ». Je n’ai pas de mots plus justes. Mes parents sont traditionnalistes, mon frère est orthodoxe. Dans mon équipe, il y a des religieux et des laïcs. Certains sont pour la réforme, d’autres sont contre. Tous les soirs, nous sortons et nous jouons ensemble.

Jeudi soir, trois officiers étaient en route pour un mariage. Un terroriste leur a tiré dans la tête. L’un d’entre eux, Rotem, vient de mon quartier, de mon école. Il réjouit les mariés, il est DJ.

Il faut comprendre que nos ennemis ne font pas de différences. Leur but est clair: que nous ne soyons plus là. Il y a, à peine, une semaine, nous l’avons rappelé dans la meguila. »Et qui sait si ce n’est pas pour cet instant que tu es arrivée à la royauté ». Je m’adresse à nos élus, au Premier ministre; demandez-vous quel est votre rôle et qui sait si ce n’est pas pour cet instant que vous êtes arrivés à ces postes d’influence ».