Le chanteur Eliav Zohar, vainqueur de la version israélienne de La Nouvelle Star en 2022, poursuit une belle carrière.

Il doit, néanmoins, faire face à des menaces de boycott pour la seule et unique raison qu’il est aussi le fils de Micky Zohar, le ministre de la Culture et des Sports.

Après plusieurs appels à ne plus venir à ses concerts lancés sur les réseaux sociaux en guise de protestation contre la politique menée par Micky Zohar, le chanteur a fini par réagir:

»La vérité est que cela m’attriste beaucoup. Je ne suis pas un homme politique et je n’ai rien à voir avec ce monde. J’aime mon père, toujours, c’est tout. Tous ceux qui cherche à atteindre mon père à travers ma personne et à me punir pour ses décisions politiques, ne méritent même pas que je réagisse et que je m’intéresse à eux. Je vis, je respire le monde de la musique qui parle à tous, sans distinction et sans barrières ».

Les responsables politiques de l’opposition ont tenu à apporter leur soutien au fils de leur rival politique.

Le premier à réagir a été Avigdor Liberman: »J’ai lu les appels au boycott des concerts d’Eliav Zohar, le fils du ministre de la Culture, Micky Zohar. Je le dis à tout le monde: il n’y a pas de place pour les boycotts, les luttes politiques doivent rester en dehors de la playlist. Laissez-le chanter ».

Le maire de Guivatayim, Ran Kunik, membre du parti Avoda, a tweeté: »Eliav, tu n’as pas intérêt à annuler ton concert chez nous pour Yom Haatsmaout! ».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tweeté: »Je rejoins les appels contre le boycott d’Eliav Zohar. Nous nous battons pour notre pays, pas contre les chanteurs ».