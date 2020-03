Le chancelier autrichien Sebastian Kurtz a révélé que c’est le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou qui l’a « réveillé » et l’a motivé pour prendre à bras-le-corps le défi du Corona.

Dans une interview au magazine allemand « Bild », il a révélé que lors de leur conversation téléphonique il y a deux semaines, Binyamin Netanyahou « l’a sorti de sa torpeur » et lui a notamment dit: « Cela va arriver en Europe et vous avez la possibilité de limiter les dégâts au maximum! Réveillez-vous et faites quelque chose!! » Sebastian Kurtz reconnaît que c’est après cette conversation qu’il a décidé de prendre des mesures fortes en fermant par exemple les écoles, les restaurants et les magasins non indispensables ainsi qu’en limitant les mouvements de la population. « Ces mesures ont permis d’éviter l’effondrement de notre système de santé comme cela s’est passé dans d’autres pays d’Europe » a rajouté le chancelier autrichien.

Au jour du 21 mars, l’Autriche compte 8 décès du Corona ce qui est un chiffre minime en comparaison de pays voisins.

