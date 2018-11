Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a fermement condamné les propos du président iranien qui a qualifié l’Etat d’Israël de “tumeur cancéreuse dans la région” et a une nouvelle fois appelé à sa disparition. Sur son compte Twitter il a écrit: “Je condamne avec la plus grande fermeté ces propos inacceptables de Rohani. La mise en doute du droit de l’Etat d’Israël à exister et les appels à sa disparition sont intolérables. En raison de notre responsabilité historique, le combat contre l’antisémitisme sous toutes ses formes ainsi que notre soutien à l’Etat d’Israël et à sa sécurité ne sont pas négociables”.

L’Autriche occupe actuellement la présidence tournante de l’Union européenne et a déjà organisé plusieurs colloques sur la lutte contre l’antisémitisme.

