Le chancelier allemand Olaf Scholz est en visite officielle en Israël pour la première fois depuis sa récente prise de fonction. Sa venue avait été prévue avant l’éclatement de la guerre en Ukraine et aurait dû s’étendre sur deux jours et demi. En raison des événements en Europe, elle a été réduite à une journée, le chancelier ayant absolument tenu à ne pas l’annuler complètement. En conséquence, Olaf Scholz ne s’est pas rendu, cette fois, à Ramallah et n’a pas rencontré les représentants palestiniens. Sa visite s’est limitée à un entretien avec Naftali Bennett, Yaïr Lapid et Isthak Herzog.

Il s’est également rendu à Yad Vashem où il a déclaré : »Les crimes de masse contre les Juifs ont été commis par l’Allemagne. Ils ont été programmés et mis en oeuvre par des Allemands. Ainsi, chaque gouvernement allemand porte la responsabilité permanente de la sécurité d’Israël et de la défense du peuple juif ».

Le chancelier allemand s’est exprimé sur l’accord qui se négocie en ce moment avec l’Iran.

Il a indiqué que l’Allemagne prenait très au sérieux les inquiétudes israéliennes et qu’il fallait empêcher l’Iran de se doter de la capacité nucléaire. Mais il a ajouté qu’il tenait à parvenir à une entente à Vienne. »Nous ne devons pas retarder les négociations, ni les suspendre. Le moment est venu de répondre positivement à une solution qui soit bonne et intelligente ».