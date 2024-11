A 4h cette nuit (mardi à mercredi), le cessez-le-feu est entré en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Contrairement à ce à quoi nous avaient habitués les organisations terroristes, le Hezbollah n’a tiré aucune roquette cette nuit juste avant ou juste après l’entrée en vigueur de l’accord.

En revanche, l’aviation israélienne a attaqué le quartier de Dahieh à Beyrouth et la zone de Baalbek jusqu’à la dernière minute.

Par ailleurs, les troupes israéliennes occupent toujours leurs positions sur le territoire libanais et doivent s’en retirer progressivement pendant les 60 jours à venir. Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel, Avichay Adraee, a indiqué aux populations du sud Liban qu’elles ne pouvaient pas encore retourner chez elles tant que Tsahal se trouvait encore dans ces zones. Le gouvernement libanais a aussi appelé ces populations à la patience. Néanmoins, dès 4h cette nuit, d’importants mouvements de population ont été constatés du nord vers le sud du Liban.

Que contient l’accord final de cessez-le-feu:

Cet accord a été obtenu sous l’égide des Etats-Unis et de la France. Les Présidents américain et français ont déclaré dans un communiqué commun: ”Les Etats-Unis et la France agiront avec Israël et le Liban pour garantir l’application de l’accord dans sa totalité. Les Présidents restent déterminés à garantir que ce conflit ne déclenche pas un nouveau cycle de violence. Les États-Unis et la France s’engagent également à jouer un rôle de premier plan en soutenant les efforts internationaux visant à renforcer les capacités des forces armées libanaises et à favoriser le développement économique dans tout le Liban afin de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région.”.