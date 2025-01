Après l’approbation du cessez-le-feu par le gouvernement ce samedi, le le Qatar a annoncé que celui-ci entrerait en vigueur dimanche à 8h30. Les discussions au sein du gouvernement israélien, entamées vendredi à 15h30 se sont poursuivies durant le shabbat.

24 ministres ont voté en faveur de l’accord et 8 ont voté contre. Tous les ministres du Likoud, à l’exception de David Amsalem et Amichai Shikli se sont prononcés pour le cessez-le-feu. Les partis ultra-orthodoxes, Judaïsme de la Torah et Shas, ont également voté pour, tout comme les ministres du Sionisme religieux. Ceux du parti Force juive d’Itamar Ben Gvir ont en revanche voté contre et annoncé qu’ils présenteraient leur démission dimanche matin.

Le parti Sionisme religieux de Betasalel Smotrich a pour sa part conditionné son maintien au gouvernement à une reprise rapide de la guerre contre le Hamas « jusqu’à son écrasement total ».