Le cap des quatre-mille roquettes et missiles tirés par les organisations terroristes en direction des populations civiles israéliennes a été atteint jeudi, une information qui intéressera sans nul doute le Premier ministre français Jean Castex…

Le nombre de roquettes et missiles tirés par les organisations terroristes en onze jours (près de quatre-cent par jour en moyenne) dépasse déjà le nombre total tiré durant les cinquante et un jours de l’Opération Tsouk Eitan en 2014, ce qui démontre de leurs capacités à se réarmer, soit par leurs propores moyens soit par l’intermédiaire de l’Iran. Une source gouvernementale indique que dans le cadre d’arrangements futurs à long terme, Israël ne sera plus prêt à permettre un réarmement des organisations terroristes qui leur permettrait de reprendre les tirs à leur gré. Israël envisagerait de demander une tutelle internationale progressive sur la bande de Gaza, tant sur le plan civil que militaire.

Reprise des tirs massifs

Après une accalmie, les terroristes de Gaza ont repris les tirs massifs en direction des zones civiles israéliennes. Les sirènes d’alerte ont retenti sur un large rayon allant jusqu’à Beer Sheva.

Deux nouveaux miracles se sont produits jeudi après-midi. Un missile antichar lancé depuis le nord de la bande de Gaza a touché un bus de tourisme qui était vide. Le conducteur a confié qu’une trentaine de soldats en étaient descendus moins d’une minute avant!! Un soldat qui était non loin a été légèrement blessé par un éclat. Par ailleurs, un missile a frappé de plein fouet un immeuble à Ashkelon, sans faire de victime.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90