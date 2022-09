Cet été, le campus francophone de Netanya avec à sa tête Claude Brightman, a initié un projet d’union des associations francophones de la ville.

Ce projet a été lancé lors d’une rencontre entre Claude Brightman, les différents responsables des associations – Wizo, CASIFAN, UFE, Ezra-El, Bnai Brith – et l’adjointe au maire responsable de l’alya et de l’intégration à Netanya, Liora Lévy.

Cette initiative unique en son genre devrait tracer la voie à une coopération étroite entre les différents acteurs de l’alya francophone de la ville afin de mieux répondre aux besoins de cette population.

Ce n’est pas un hasard si tout a commencé au campus francophone. Cette institution s’est taillée une place centrale dans le paysage de la ville pour devenir »l’un des outils majeurs du développement de Netanya », comme le décrit Claude Brightman. Liora Lévy a, elle aussi, trouvé naturel que ce soit le campus francophone qui prenne cette initiative: »Il est une des ressources principales de la ville, il constitue un foyer pour les étudiants nouveaux immigrants. En tant qu’adjointe au maire, je mesure l’importance du Campus pour la ville et pour tout le pays ».

Claude Brightman a salué la présence de Liora Lévy, comme gage de l’implication de la mairie de Netanya et de l’importance qu’elle accorde au projet que porte le campus francophone.

L’objectif est de mettre en place une véritable coopération entre les associations et le Campus francophone, qui dépasse les aspects culturels et d’agenda. Pour Claude Brightman, tout le monde peut y gagner: les étudiants peuvent, par exemple, proposer leurs services pour aider des enfants d’olim en difficulté scolaire en échange de leur bourse, les associations peuvent consacrer une partie de leurs bénéfices au financement de bourses d’études pour les étudiants du campus francophone.

Pour Liora Lévy, cette initiative est la bienvenue afin de renforcer l’action des associations francophones déjà bien implantées et très dynamiques: »Quand nous sommes unis, nous avons de la force, la force de réaliser des changements, la force d’influencer. C’est cela la clé. L’union des associations, des ressources, des initiatives et la mise en oeuvre d’une vision globale pour les habitants, les enfants, les étudiants, les personnes âgées, sont ce qui nous permettra d’atteindre des résultats significatifs et la réussite ».