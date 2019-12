Le Camp Démocratique n’aura-t-il duré que le temps de la plus courte législature de l’histoire du pays? Ce parti formé de Meretz de Nitzan Horowitz, d’Israël Démocratique d’Ehoud Barak et de Stav Shafir, qui avait quitté le Parti travailliste, est sur le point d’imploser.

Selon la chaîne Hadashot 12, Meretz exige les quatre premières places sur une liste commune sous peine de dissoudre ce bloc. Suite à cela, Stav Shafir, n°2 de la liste, qui avait demandé des primaires ouvertes pour la désignation des candidats a indiqué qu’en pareil cas elle quittera le Camp Démocratique et se présentera séparément à la tête du Parti écologiste qu’elle a officiellement créé récemment à partir du « mouvement écologiste » qu’elle dirigeait déjà. Après avoir appris que la direction de Meretz souhaite la retirer de la 2e place sur la liste, l’ancienne députée travailliste a le sentiment d’être poussée vers l’arrière par Nitzan Horowitz, tout comme l’ancien chef d’état-major adjoint Yaïr Golan que le président de Meretz voudrait aussi voir plus loin afin de placer les députés Meretz en tête de liste.

Le député Mossi Raz (Meretz) a lui-aussi demandé à ce que les candidats de son parti forment le haut de la liste du Camp Démocratique et que les députés Shafir, Golan et autres soient placés plus loin. Raz, qui co-préside le Forum judéo-arabe au sein de Meretz justifié sa prise de position « afin de pas porter atteinte aux chances d’un candidat arabe du parti d’entrer à la Knesset ». Il faisait allusion à l’ancien député Issawi Fredj, co-président du Forum avec lui, qui n’a pas été réélu à cause du faible score obtenu par le Camp Démocratique lors des dernières élections.

Un nom n’a pas été évoqué dans ces turbulences, celui d’Ehoud Barak, actuellement à l’étranger, et qui souhaitera sans doute user de son influence dès son retour pour tenter de resouder ce conglomérat si cela est encore possible. Le Camp Démocratique n’est crédité que de 4 à 5 sièges dans tous les sondages d’intentions de vote. En cas de désagrégation, ses composantes que sont Meretz, Israël Démocratique et la Parti écologiste de Stav Shafir pourraient bien assister à la 23e Knesset depuis les travées des visiteurs, ce qui ferait d’ailleurs l’affaire du bloc de droite.

