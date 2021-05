Après la défection de Naftali Benett, les partis du camp anti-Netanyahou accentuent désormais leurs pressions sur Gideon Saar et ses députés afin qu’ils acceptent de former un gouvernement de 61 députés avec le soutien (indispensable) de la Liste arabe et de Ra’am. Dans le but d’écarter Binyamin Netanyahou du pouvoir, ils sont prêts à ce que ce gouvernement ne dure qu’un temps très réduit. Parallèlement, des organisations extra-parlementaires entendent poursuivre leurs pressions par des manifestations devant le domicile des députés de Tikva ‘Hadasha. Mais pour l’instant, ces députés ne sont pas prêts à aller aussi loin et s’appuyer sur la Liste arabe pour former un gouvernement. Gideon Saar ne semble pas non plus pencher vers cette solution.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90