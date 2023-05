Plus de 24 heures après l’élimination ciblée de trois des principaux chefs du Djhad islamique à Gaza, la riposte de l’organisation terroriste est toujours attendue. S’il ne fait aucun doute qu’elle arrivera, la question est de savoir quand et sous quelle forme.

Les services de renseignements et de sécurité sont parés à toute éventualité. La Défense passive a donné des consignes précises aux habitants du pourtour de Gaza, qui doivent rester à proximité des abris. Les rassemblements de plus de 10 personnes en extérieur et de 100 personnes en intérieur sont interdits. Les écoles ne fonctionnent pas: ce sont près de 300000 élèves qui resteront à la maison aujourd’hui. Les commerces sont vides.

Pour le moment, la situation sécuritaire est tout à fait calme. D’après des analystes militaires, le Djihad islamique ne possède pas les moyens du Hamas, en termes de roquettes, notamment et se demanderait donc comment répliquer à l’attaque israélienne. Toute la question est donc de savoir si le Djihad islamique recevra ou non le soutien du Hamas dans la réplique qu’il prépare.

Dans ce contexte, cette nuit (mardi à mercredi), deux terroristes ont été éliminés à Qabatiya, près de Djénine, par des soldats israéliens. Les faits se sont déroulés pendant une opération de Tsahal d’arrestation de suspects. Plusieurs terroristes ont ouvert le feu et deux d’entre eux ont été tués. Des fusils M16 ont été trouvés dans le véhicule des terroristes. D’après des sources palestiniennes, il y aurait plusieurs blessés.