La synagogue Ibn Ezra du Caire existe depuis plus de 1000 ans. Le Rambam avait l’habitude d’y prier.

Cette synagogue est l’une des plus importantes de l’histoire juive. Les traces de l’acquisition en bonne et due forme du terrain sur lequel elle est construit ont été trouvées. Au début des années 1000, elle était déjà le lieu de prières des Juifs originaires d’Eretz Israël qui résidaient dans la région. Parmi les plus célèbres des fidèles se trouvait donc le Rambam. C’est pourquoi, la synagogue est aussi appelée parfois ”la synagogue du Rambam”.

Au 19e siècle, lors de travaux de rénovation, la guéniza de la synagogue a été découverte dans le grenier: les dizaines de livres et documents trouvés ont constitué la fameuse ”guéniza du Caire”. Ces documents ont considérablement aidé à la recherche historique juive et générale sur plusieurs époques.

Le gouvernement égyptien a entrepris ces derniers mois une rénovation de la synagogue. D’importantes réparations et améliorations y ont été effectuées. La réouverture a été l’occasion d’une cérémonie officielle en présence du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli.