L’organisation terroriste du Hamas a marqué à sa façon l’entrée en fonction du nouveau Chef d’Etat-major, Herzi Halevi.

Dans un film diffusé aujourd’hui par les brigades izz al din a qassam, l’otage israélien Avera Mengistu s’exprime pour la première fois depuis son enlèvement par le Hamas en 2014.

Le montage présente d’abord un écran noir avec un texte en arabe qui vante la réussite du Hamas face à l’échec de Kohavi qui n’a pas réussi à faire libérer les otages israéliens pendant son mandat.

Puis on voit Avera qui parle face caméra: »Je suis le prisonnier Avera Mangistu, jusqu’à quand je vais rester en captivité, moi et mes amis, après tant d’années. Où sont l’Etat et le peuple d’Israël dans notre sort? »

La dernière image est un retour à l’écran noir avec un texte en arabe qui met en garde nommément Halevi de l’héritage que lui a laissé Kohavi.

La famille d’Avera Mangistu a été très troublée par cette vidéo. Sa mère n’a pas souhaité s’exprimer à chaud. Son frère a déclaré que la chaine N12: »C’est la première fois que je le vois depuis 8 ans. Il lui ressemble mais je ne peux pas affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de lui. Le film est touchant et perturbant en même temps. Il ressemble à Avera mais ce n’est pas lui à 100%. Il y a une ressemblance ».

Les services de renseignements israéliens travaillent sur la vidéo afin de déterminer quand ce passage avec Avera a été filmé puisqu’aucune indication de date n’y est donnée.

En Israël, on estime que cette vidéo prouve la position de faiblesse dans laquelle se trouve le Hamas et on rappelle qu’à l’époque où Guilad Shalit était retenu par le Hamas, l’organisation terroriste ne publiait pas de vidéos de l’otage sans avoir obtenu au préalable une contrepartie. Dans le cas présent, aucune contrepartie n’a été demandée.

Rappelons que quatre otages israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la Bande de Gaza: les corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaoul, z’l, ainsi qu’Avera Mangistu et Hicham al-Sayed. Au mois de juin dernier, le Hamas avait aussi diffusé une vidéo de ce dernier sur un lit avec un masque à oxygène et donc visiblement très affaibli.