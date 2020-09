Après des heures de débats au sein du cabinet du Corana, le coordinateur national du Corona Prof. Rony Gamzou a annoncé les mesures destinées à combattre la montée en flèche de la contamination au Covid19. La plus importante sera la mise en confinement à une trentaine de villes « rouges » du pays dès lundi. D’autres villes seront mises en confinement nocturne. Prof. Gamzou a souligné que la contamination était particulièrement importante dans le secteur arabe et orthodoxe. Le coordinateur a prévenu que les risques de confinement du pays augmentent de jour en jour, notamment lors des prochaines fêtes de Tichri. « Nous avons devant nous des jours difficiles » a indiqué Prof. Gamzou qui a lancé un appel pressant à la population pour qu’elle « joue le jeu » afin de sauver à la fois la santé publique et l’économie: « Quiconque ne met pas un masque et prend les choses à la légère crache à la figure du médecin ou de l’infirmière qui travaillent 24h/24h dans les département du Corona » a-t-il dit d’une voix à la limite de l’émotion.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui-aussi lancé un appel à la population afin qu’elle respecte les consignes du ministère de la Santé.

Durant les débats de la commission, les deux représentants orthodoxes sont sortis en claquant la porte.

Malheureusement, il n’y a qu’un seul secteur qui ne sera pas limité par les consignes : les milliers de personnes qui s’agglutinent depuis de semaines près de la résidence du Premier ministre Binyamin Netanyahou

Photo Hadas Parush / Flash 90