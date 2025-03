Le Cabinet politico-sécuritaire israélien a donné son feu vert, dans la nuit de samedi à dimanche, à la construction d’une nouvelle infrastructure routière comprenant un tunnel souterrain reliant les localités palestiniennes d’Al-Azariya et d’Al-Za’im, situées à l’est de Jérusalem. Cette décision marque un tournant après des années d’opposition de la part des administrations américaines successives, préoccupées par les implications géopolitiques du projet.

Estimé à plus de 300 millions de shekels (environ 75 millions d’euros), ce projet d’envergure vise à décongestionner le trafic routier dans cette zone névralgique et à réduire la circulation des véhicules palestiniens en provenance de Judée-Samarie sur l’autoroute 1, axe principal reliant Jérusalem à Tel-Aviv. Dans le même temps, il permettra le renforcement de facto de la souveraineté israélienne dans la zone concernée.

Guy Yifrah, maire de Ma’ale Adumim, la ville de Judée-Samarie qui jouxte Al-Azariya et qui plaide pour le projet depuis des années, s’est félicité de cette décision qu’il perçoit comme une étape vers l’application de la souveraineté israélienne dans la région : « Ce soir, après des efforts persistants, l’une des décisions les plus importantes a été prise pour la ville de Ma’ale Adumim, pour l’implantation en Judée et Samarie, et pour Jérusalem. »

Par le passé, les puissances occidentales s’étaient fermement opposées à des projets similaires dans cette zone sensible située entre Jérusalem et Ma’ale Adumim, craignant qu’ils ne renforcent l’emprise israélienne sur des territoires disputés et ne compromettent la viabilité d’un futur État palestinien. Cependant, les bouleversements géopolitiques consécutifs aux événements du 7 octobre, combinés à l’approche moins interventionniste de l’administration Trump sur ce dossier, semblent avoir créé un environnement propice à l’approbation du projet.

Dans son communiqué, le maire Yifrach a souligné l’importance sécuritaire et pratique de cette initiative, baptisée route du « Tissu de la Vie » : « Cette mesure améliorera considérablement la sécurité des habitants de Ma’ale Adumim et des environs, et réduira significativement les embouteillages dans le secteur. »

Les organisations de défense des droits des Palestiniens n’ont pas encore réagi officiellement à cette annonce, mais elles ont régulièrement dénoncé par le passé ce type d’infrastructures comme participant à la fragmentation territoriale de la Judée-Samarie et au renforcement de « l’occupation » israélienne.