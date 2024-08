Le cabinet de sécurité a voté cette nuit (jeudi à vendredi) sur la question du maintien de Tsahal sur l’axe Philadelphie dans le cadre d’un éventuel accord.

La majorité des membres du cabinet a voté en faveur de ce maintien. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a voté contre et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est abstenu.

Selon les ministres au sein du cabinet, cette décision ”nous rapproche d’un accord” puisqu’elle signifie au Hamas qu’il va être obligé de faire des compromis sur la question.

Le Premier ministre a déclaré pendant les débats que le drame du 7 octobre avait été rendu possible parce que l’axe Philadelphie n’était pas contrôlé par Israël. C’est par ce passage qu’une quantité impressionnante d’armes est entrée dans la Bande de Gaza et a pu être récupérée par les organisations terroristes.

Netanyahou a indiqué qu’une telle situation ”ne se reproduirait plus” et que cette fois Israël est déterminé à conserver le contrôle de cette frontière.

Le Premier ministre et les ministres du cabinet ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas s’appuyer sur les déclarations des services de sécurité qui affirment qu’ils ”sauront faire face” si Israël se retire de l’axe Philadelphie. Le Premier ministre et les ministres ont rappelé que le discours était le même concernant le retrait unilatéral de Gaza, lorsque les services de sécurité ont affirmé qu’ils sauraient faire face ”dès que le Hamas lancerait la première roquette” ou encore après le retrait du Sud Liban. ”Toutes ces estimations se sont avérées fausses”, ont souligné les ministres.

Le QG des familles d’otages s’est indigné de la décision du cabinet de sécurité puisque selon lui c’est l’entêtement de Netanyahou de rester sur l’axe Philadelphie qui empêche la signature d’un accord de libération des otages. ”Après près d’un an d’abandon, Netanyahou ne rate pas une occasion de s’assurer qu’il n’y aura pas d’accord”, déclare le QG, ”Il ne se passe pas un jour sans que Netanyahou n’agisse de manière concrète pour mettre en péril le retour des otages à la maison. Dans les premiers mois de la guerre, le gouvernement n’était pas pressé pour lancer une attaque contre Rafah, le sud de la Bande de Gaza et Philadelphie. Que peut-il se passer si Tsahal se retire pendant un temps pour permettre la conclusion d’un accord? Tsahal a confirmé que 80% des tunnels du Hamas ont été détruits à Rafah, les Etats-Unis et l’Egypte donnent des garanties comprenant la construction d’un mur, à Rafah les Egyptiens sont prêts à accepter une présence israélienne et demande simplement une présence symbolique de l’Autorité palestinienne. C’est une raison pour abandonner les otages et torpiller l’accord?”.