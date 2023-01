L’ancien président de la Cour suprême, Aharon Barak, est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours. Les débats autour de la réforme du système judiciaire et la guerre qu’il lui a déclarée ne cessent de faire la une des journaux, d’autant plus qu’il est celui qui a initié la révolution judiciaire à laquelle Yariv Levin veut mettre un terme.

Cette semaine, le journaliste orthodoxe Arié Erlich a interviewé Aharon Barak pour un entretien publié ce week-end dans le magazine, Michpaha. Et une photo issue de cette rencontre a fait le buzz: Aharon Barak a accepté de mettre les tefilines et de réciter le Shema Israël, à la fin de l’interview.

Arié Erlich résume sur Twitter: »Nous n’étions d’accord sur rien lors de cette discussion animée et presque spontanée cette semaine avec le Professeur Aharon Barak, chez lui. Soudain, un événement s’est produit. Regardez la photo: »