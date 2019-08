Avec autant de personnes accros à leurs écrans, le business de la déconnexion a de beaux jours devant lui. En Europe, des hôtels, habitués à accueillir des vacanciers en quête de déconnexion, proposent ainsi de plus en plus des cures. « Surmené, stressé, débordé ? Déconnectez-vous temporairement d’Internet pour préserver votre santé », indique par exemple la brochure du programme « digital detox » du Vichy Célestins Spa Hôtel. Le client, à son arrivée, y est invité à déposer ses outils numériques dans un coffre-fort. Des activités sportives et de relaxation sont prévues. Coût total : 1 035 euros pour 3 nuits. En Israël, après des recherches nous n’avons pas trouvé d’hôtels qui proposent ce type de déconnexion.

Selon (1) : « Des offres que l’on retrouve également dans les chambres d’hôtes. C’est le cas du château La Gravière qui propose, dans le Sud-Ouest de la France, un accompagnement personnalisé tout au long du séjour, et met à disposition, entre autres, des vélos, livres et jeux de société. Le tarif s’élève à 210 euros journée, sans inclure toutefois l’hébergement et les repas.

Des start-up se sont aussi positionnées sur ce créneau, comme Into the Tribe, agence de « digital detox » créée en 2015. Elle propose des séminaires de déconnexion pour les entreprises ainsi que des formations et conférences. « Les participants sont pour la plupart des citadins, assez jeunes, entre 25 et 45 ans. Ils sont sur des métiers connectés, passent beaucoup de temps devant les écrans, y compris dans leur vie personnelle », détaille Vincent Dupin, fondateur de la start-up. Les tarifs sont négociés en fonction du budget des entreprises et de leurs demandes.

Avant d’en arriver à payer pour une abstinence numérique, certains testent leurs propres astuces pour l’été. Baptiste, professeur de 25 ans, a ainsi décidé de laisser son smartphone chez lui. À la place, il est parti en vacances avec un vieux téléphone Nokia, sans internet. « Pour pouvoir appeler en cas d’urgence, mais surtout pour éviter toute tentation. » »

