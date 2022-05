Hier (lundi), la chaine Kan 11 annonçait que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, et la police avaient accédé à la demande jordanienne d’ajouter 50 agents de sécurité du Waqf sur le Mont du Temple.

Ce matin, le bureau du Premier ministre publie un démenti. »Il y a un mois et demi, la Jordanie nous a fait parvenir une demande d’augmenter de 50 le nombre d’agents du Waqf sur le Mont du Temple. Cependant, Israël n’a pas jugé opportun d’accéder à cette demande. Aucun changement n’a été opéré sur le Mont du Temple. La souveraineté israélienne est préservée. Toute décision sur le Mont du Temple est prise par le gouvernement en prenant en compte la préservation de la souveraineté, la liberté de culte et la sécurité et non selon des pressions exercées par des éléments extérieurs ou des acteurs politiques ». En outre, six agents soutiens du Hamas auraient été expulsés.