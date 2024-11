Le parlement allemand, le Bundestag, a adopté une résolution visant à ”protéger, préserver et renforcer la vie juive en Allemagne”.

Elle a été votée par les trois partis qui forment la coalition d’Olaf Scholz (sociaux-démocrates, écologistes, libéraux) mais aussi par le parti d’opposition conservateur CDU. Un parti de gauche s’est abstenu et le parti d’extrême-gauche est le seul à avoir voté contre.

La résolution, texte non contraignant, appelle à garantir ”qu’aucune organisation ou projet qui propage l’antisémitisme, remet en question le droit à l’existence d’Israël, appelle au boycott d’Israël ou soutient activement le mouvement BDS ne bénéficie d’un soutien financier”.

Elle vise aussi les universités en recommandant ”l’application du droit d’accès aux locaux, l’exclusion des cours voire le renvoi dans des cas particulièrement graves”.

Ron Prosor, l’ambassadeur d’Israël en Allemagne, a réagi à ce vote: ”La lutte contre l’antisémitisme passe par une opposition active et pas en ignorant le phénomène. En adoptant cette résolution, le Bundestag a effectué un pas important dans la lutte contre l’antisémitisme. La décision fournit un soutien à tous les Juifs et les Israéliens en Allemagne, merci pour cela. L’adoption de cette décision constitue également un message clair pour ceux qui tentent de diffuser la haine et qui sont les premiers à critiquer cette décision. C’est la meilleure preuve de la nécessité de cette décision. Désormais il faut concrétiser les discours. Les Juifs et les Israéliens doivent se sentir en sécurité dans ce pays”.