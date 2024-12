Le budget de l’État a été voté ce lundi soir en première lecture en séance plénière à la Knesset avec le soutien de 58 députés contre 53 qui s’y sont opposés. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, n’était pas présent lors du vote, tandis que les membres de son parti, Otsma Yehoudit, ont voté contre le budget ou se sont abstenus.

Le parti Otzma Yehudit avait indiqué plus tôt qu’il agirait de manière indépendante et sélective à partir de lundi soir suite à l’annulation de la réunion sur la question de la destitution de la conseillère juridique du gouvernement, aux contacts pour un accord sur la libération des otages et au différend avec le ministère des Finances sur le budget de la police.