Yaelle IIfrah, conseillère en économie et consommation sur l’impact de 9 mois de guerre sur l’économie israélienne: ” Préparer un budget dans un état en guerre c’est prendre des décisions très douloureuses. Pour financer les immenses dépenses militaires faites par Israël, il a fallu doubler le budget de la Défense Nationale . Et le plus stupéfiant c’est que le gouvernement a décidé de ne pas compter!”