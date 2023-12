La Knesset a adopté aujourd’hui (jeudi), le budget 2023 révisé en fonction des besoins de la guerre par 58 voix pour et 45 contre.

Le budget a été augmenté de plus de 25 milliards de shekels pour répondre aux impératifs liés à la guerre comme les dépenses strictement militaires mais aussi la paye des réservistes ou encore les aides pour les victimes et les personnes déplacées.

Le Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz, qui appartient à la coalition au pouvoir depuis le début de la guerre, s’est opposé au budget estimant qu’il contenait des éléments qui n’étaient pas liés à l’effort de guerre et qui n’avaient donc pas leur place. Le député Yuli Edelstein du Likoud partageait cette opinion et s’est abstenu lors du vote. La ministre et députée Guila Gamliel (Likoud) a, quant à elle, décidé de boycotter la séance et devrait être sanctionnée par son parti.