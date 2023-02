Hier (vendredi), après de longues heures de débat, le budget 2023-2024 a été approuvé par le gouvernement.

Il doit maintenant être présenté devant la Knesset et voté en trois lectures d’ici au 29 mai prochain.

Le budget de l’Etat pour l’année à venir s’élève à 484 milliards de shekels et en 2024, il sera de 513 milliards de shekels.

Afin de garantir l’équilibre budgétaire, les revendications inscrites dans les accords de coalition ont dû être révisées à la baisse.

Tous les ministres présents ont voté en faveur du budget. Néanmoins, le ministre du Tourisme, Haïm Katz, a boycotté la réunion, n’ayant pas obtenu satisfaction lors des négociations face au Trésor: »Un Cohen n’assiste pas à un enterrement », a déclaré le ministre (Katz=Cohen) indiquant ainsi sa déception face au budget accordé à son ministère.

Par ailleurs, un budget a été alloué à la gratuité de la scolarité pour la petite enfance. Mais contrairement à la promesse de campagne du Likoud, elle sera valable pour les enfants de 2 à 3 ans et non de 0 à 3 ans.

De même, le ministre de la Sécurité nationale a dû se contenter d’une augmentation de budget de 9 milliards de shekels au lieu des 14 milliards prévus dans les accords de coalition. Le ministre s’est, malgré tout, déclaré très satsifait de ce qu’il a qualifié d »’acquis sans précédent ».

Le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a salué »une excellente nouvelle pour l’économie israélienne ».

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a déclaré: »Nous voulons montrer que la tradition que nous avons créée ici dans l’État d’Israël, d’une économie libre avec une responsabilité budgétaire et monétaire et l’indépendance de la Banque d’Israël, est toujours valable, surtout en ce moment. Ce budget remplit ces critères dans un contexte avec les meilleures données macroéconomiques dont je me souvienne. L’économie israélienne est forte et stable ».

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a conclu cette séance: « Le budget sur deux ans est axé sur la croissance et les infrastructures, et cela permettra, avec l’aide de Dieu, de maintenir le développement de l’État d’Israël et de maintenir la stabilité de l’économie israélienne. Dans le budget, nous nous sommes adressés à toutes les couches de la population – des populations faibles qui ont besoin d’aide et de soutien, en passant par la classe moyenne, qui est si importante pour l’économie israélienne, jusqu’aux dirigeants de l’économie israélienne. Dans le prochain budget, il y a des nouvelles importantes pour les citoyens qui peinent à finir les mois. Nous avons défini une vision qui renforcera la stabilité financière de l’État d’Israël. Je crois en l’économie israélienne, je crois en les citoyens d’Israël et je suis fier du résultat que nous avons atteint ».

D’ici le 23 mars prochain, le gouvernement doit déposer la loi sur le budget devant la Knesset. Ensuite commenceront les débats de préparation à la première lecture. Peu de temps après la Knesset partira en vacances de Pessah, qui durera moins longtemps que d’habitude – environ trois semaines au terme desquelles les débats reprendront au sein de la commission des Finances.

La coalition devra voter le budget au plus tard le 29 mai.