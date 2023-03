Cette nuit (lundi à mardi), la Knesset a voté par 41 voix pour et 32 contre le budget 2023-2024 en première lecture.

Le budget pour l’année 2023 s’élève à 484 milliards de shekels et pour 2024 à 514 milliards de shekels.

Au coeur de ce projet de budget, se trouvent: la baisse du coût de la vie, l’augmentation de la concurrence et la diminution des consortiums sur le marché, l’accélération des projets d’infrastructures nationales, le marché du logement, l’optimisation du secteur public, la diminution de la bureaucratie et de la régulation pour le secteur privé et pour les citoyens et la lutte contre le marché noir.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, et le directeur du ministère, Shlomi Heizler, se sont félicités de l’adoption d’un budget »équilibré et responsable ».

Le budget sera présenté en deuxième et troisième lectures lors de la session parlementaire d’été après Yom Haatsmaout.