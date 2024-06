Eldad Beck, journaliste et écrivain, analyse les secousses qui ébranlent l’union européenne et la France en particulier: ” Israël doit mettre fin à son boycott de certains partis de Droite en Europe comme le RN et je m’aligne sur la position de Serge Klarsfeld qui affirme que l’ennemi d’Israël aujourd’hui c’est l’antisémitisme de l’islamo-gauchisme”!