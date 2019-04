Les élections en Israël c’est dans moins de 4 jours. Les sondages commandés par les chaînes de télévision et les quotidiens d’information se sont succédés. Les échantillons de population consultés sont la plupart du temps plus près de 600 que de 1000 électeurs. La marge d’incertitude oscillerait entre 2,5 et 4,5 % et certains pensent qu’ils tiendraient compte des commanditaires !

Un sondage reflète une tendance ou un arrêt sur image et pas une prévision de résultat. Ça, tout le monde le sait mais tout le monde est intéressé par les sondages sinon on n’en ferait pas et surtout on ne les publierait pas.

Les derniers sondages indiquent qu’il y a un bloc de droite et un bloc de centre et de gauche, des petits partis qui ne sont pas certains d’être représentés faute de réunir au moins 3,5 % des suffrages , des partis arabes qui pourraient avoir une dizaine d’élus .

On pourrait avoir selon 3 sondages différents :

-Bleu Blanc ( Gantz- Lapid) : 30 , 28, 32

-Likoud :26, 27, 27

Mais si on additionne les voix des partis de droite au Likoud et les voix des partis de gauche au Bleu Blanc, on se retrouve avec les résultats suivants :

Gauche :

46 ou 57 avec les partis arabes .

50 ou 57.

46 ou 56

Droite : 64, 63 , 64

Lapid qui est le D’Artagnan des Trois Mousquetaires Chefs d’ État-major de Blanc Bleu , est catégorique : il exige que le Premier ministre soit Gantz si 4 points séparent Blanc Bleu du Likoud. La gauche et le centre réunis sont à plus de dix points de la droite et il faudrait donc que les partis arabes soutiennent Blanc Bleu et même dans ce cas ce serait insuffisant . Lapid récuse les partis arabes avec lesquels il ne veut pas gouverner mais sollicite leur neutralité en cas de motion de censure : soutien sans participation décrit-on en Droit constitutionnel !

Gantz et Lapid espèrent que les électeurs les préfèrent à Netanyahu et que le bloc de droite se fissure . Un petit parti de droite pourrait se joindre à eux et incliner le fléau de la balance vers eux, ce qui est possible également. Et pourquoi pas des élus du Likoud qui obtiendraient des postes convoités ?

Incertitude ? Incertitudes …

Lapid qui n’est pas reçu à la Maison Blanche ni au Kremlin essaye de se donner une stature internationale en étant reçu à l’Élysée ! Emmanuel Macron espère la victoire de Blanc Bleu pour se réintroduire dans les négociations du plan Trump et, bien sûr, faire en sorte de conforter les exigences palestiniennes…

La parole est au peuple d’Israël : 70 ans de guerre, de terrorisme, d’hostilité , de haine et toujours debout dans une hyper démocratie défendue par une armée irréprochable, une start-up nation aux résultats scientifiques et économiques éblouissants. La redistribution de la prospérité est souhaitée .Il ne faut pas qu’elle entrave le dynamisme des entrepreneurs. Tout au contraire elle doit permettre de sécuriser et d’affermir une marche en avant que le monde entier observe et jalouse.

Le choix des israéliens sera le bon choix.

André Simon Mamou

Photo by Isaac Harari/Flash90