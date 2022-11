Après le dépouillement de 80 % des bulletins de vote, suite aux élections pour la 25e Knesset, on apprend que le Likoud dirigé par Binyamin Netanyahou mène largement avec 31 mandats. Le Sionisme Religieux, conduit par Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, est crédité de 14 députés. Le parti Shass a obtenu 12 mandats et Yaadout Hatora 9 sièges. Au total, le bloc de droite obtient donc 65 mandats.