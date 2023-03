David Stern, le blessé de l’attentat à Hawara, dimanche dernier, va mieux. Il est réveillé, peut s’assoir et a même raconté ce qu’il s’est passé ce jour-là.

»Je voyageais en direction de Jérusalem. Lorsque je suis arrivé sur la place, le terroriste traversait la rue. Je l’ai laissé passer et j’ai vu qu’il avait un mouvement de main suspect. J’ai attrapé mon arme et là il s’est tourné et a commencé à tirer sur nous. J’ai tiré moi aussi.

Après 10 balles, il s’est enfui. J’ai avancé encore quelques centaines de mètres avec la voiture, je me suis fait un garrot et un bandage. Je veux remercier Dieu, tout le peuple d’Israël pour son soutien. Nous devons réinstaller des barrages, on ne peut pas continuer comme ça. Que se passera-t-il avec la prochaine famille? ».

David Stern a été miraculeusement sauvé d’un attentat qui aurait pu être bien plus grave, puisque pas moins de 20 impacts de balles ont été relevés sur son pare-brise. Il a non seulement réussi à faire fuir le terroriste, malgré ses propres blessures, mais aussi à le blesser et à protéger son épouse qui était à côté de lui dans la voiture et qui est sortie indemne.