La dernière opération militaire de l’armée israélienne dans la bande de Gaza n’aura duré que 66 heures mais les responsables de #Tsahal assure avoir infligé des pertes considérables au #Djihad_islamique et notamment à ses dirigeants. Quel est le bilan de cette courte opération. Quelles solutions pour les habitants du sud ? Raphael Yeroushalmi ancien officier du renseignement militaire israélien et spécialiste de questions de #défense et Hanna et Yehouda Morin, habitants de #Sdérot répondent aux questions d’Olivier Granilic.