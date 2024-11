Hanouka approche et les rayons des pâtisseries et des supermarchés israéliens se remplissent de beignets. Ces dernières années, on ne peut plus ignorer que ces stars de Hanouka sont devenus aussi le sujet d’une compétition à qui proposera le beignet le plus original, avec les parfums les plus insolites et le visuel le plus inattendu. Et les prix sont à la hauteur de cette créativité débordante…

Le chef pâtissier Dudu Outmezgine propose le beignet le plus cher sur le marché: 100 shekels l’unité. Et pour cause, il est enrobé d’or 24 carats!

A l’intérieur de ce bijou se trouve une crème de leché avec de la vanille de Madagascar et du safran.

Quand on interroge le chef Outmezgine sur le prix élevé pour un beignet, il répond: ”40% de ce prix est pour l’idée, 40% pour le nom et 20% pour la réalisation. Personne ne met un pistolet sur la tempe au consommateur pour qu’il achète. Personne n’est obligé. Il y a des beignets à 8 shekels et il y en a un particulier qui coûte 100 shekels. Certaines personnes vont être enthousiastes, d’autres trouveront que j’exagère”.