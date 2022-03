Les relations entre le monde orthodoxe et les policiers ne sont pas toujours excellentes. On a, souvent, fait état de tension entre eux.

Un vent cordial souffle sur ces relations suite à l’enterrement du Rav Kaniewsky ce dimanche qui a réuni des centaines de milliers de personnes et dont la sécurité a été assurée par la police. Cet événement était présenté comme à haut risque et il s’est parfaitement déroulé grâce à la collaboration entre la famille du Rav et les services de police.

Le beau-frère du Rav, le Rav Itshak Zylberstein, a reçu aujourd’hui dans son bureau des policiers, dont certains ne sont pas religieux, afin de les remercier. Il a prononcé des paroles de Torah et d’encouragement suite à leur action qui a permis le bon déroulement de l’enterrement du Gadol Hador. Il leur a souhaité à chacun de réussir dans leur service et a loué l’action de la police. »Même si parfois on peut faire des petites erreurs, Hachem sera toujours à vos côtés et le peuple d’Israël vivra dans la joie et l’allégresse ».