Airbnb, qui avait suscité la polémique en supprimant les logements proposés dans les implantations juives de Cisjordanie, vient de lancer la version hébreue de son site internet et de son application mobile. « En localisant son site web et son appli, la plateforme prouve son engagement envers la communauté internationale », a fait savoir l’entreprise.

Airbnb est sur la liste de compagnies visées par la campagne internationale « Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) » relative à Israël . BDS demande à Airbnb de cesser de proposer sur son site des locations de logements situés dans les colonies israéliennes de Cisjordanie, illégales au regard du droit international.

De nombreux sites de location de logements entre particuliers ont vu le jour depuis la création d’Airbnb, en 2008. Au niveau européen, les principaux concurrents sont Wimdu, entreprise basée à Berlin et créée en 2011 et Housetrip. En France, 5 sites se partagent le reste du marché : Cybevasion, Sejourning, MorningCroissant, Bedycasa et KooKooning, Opitrip et Likibu permet de comparer les offres avec les autres acteurs de la location de courte durée.

Airbnb et son directeur Brian Chesky s’opposent ouvertement à la politique anti-immigration et au « Muslim ban » mis en place par Donald Trump. A l’occasion du Superbowl en février 2017, Airbnb diffuse une publicité prônant la tolérance entre les peuples et les religions en lançant le mot-clé « #weaccept ».

L’entreprise s’engage également à reverser sur 4 ans une somme de 4 millions de dollars à International Rescue Committee, une ONG qui vient en aide aux réfugiés.

Source: Israelvalley