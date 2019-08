Que des Etats du Golfe soutiennent tacitement Israël dans son combat contre l’hégémonie iranienne n’étonne plus. Mais quand ils le font publiquement est déjà un pas de plus qui est franchi dans le rapprochement entre Israël et les pays sunnites du Golfe.

En évoquant les récentes opérations attribuées à Tsahal en Irak, en Syrie et au Liban, le ministre des Affaires étrangères du royaume, sheikh Khaled bin Ahmad al-Khalifa, a exprimé le soutien de son pays à Israël, sans toutefois nommer l’Etat juif, mais les choses étaient claires: « C’est l’Iran qui nous a déclaré la guerre avec ses Gardiens de la Révolution, le Hezbollah, les milices chiites Hashad al-Shaabi et les ‘Houtim au Yémen. Alors il n’y a pas lieu de condamner ceux qui attaquent et détruisent ces tentacules. Il s’agit de légitime défense ». Et si ce n’était pas assez clair, le ministre a rajouté: « L’article 51 du 7e chapitre d’une convention de l’ONU indique clairement le droit des Etats à se défendre contre toute menace ou attaque ».

