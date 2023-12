Des détails sur le déroulé des tragiques événements du 7 octobre commencent à être publiés. Ainsi, on en sait plus sur la manière dont la base de Nahal Oz, à la frontière avec la Bande de Gaza, a été décimée.

D’après les éléments de l’enquête de Tsahal, rapportés par la chaine N12, les terroristes ont commencé à s’introduire dans la base à 6h54 ce samedi matin. Dans un premier temps, près de 70 terroristes ont réussi à pénétrer.

Six minutes plus tard, 50 terroristes supplémentaires sont entrés et ont massacré les soldats qui ont été surpris par l’attaque.

A 10h30, encore 50 terroristes viennent se rajouter aux 120 déjà présents. En tout, on estime que près de 170 terroristes sont entrés dans la base de Nahal Oz.

C’est à 6h29 que les signaux d’alerte ont commencé à arriver dans la base de Nahal Oz lorsque deux hommes armés ont été aperçus près de la frontière. Une minute plus tard, la barrière explosait. Sept minutes après, les terroristes du commando No’hba sont entrés en Israël.

Le commandant de la base a activé le système ”voit et tire” qui permet de tirer sur toute cible repérée en train de passer la frontière mais au bout d’à peine deux minutes, le système a cessé de fonctionner, les caméras ne marchaient plus. Les terroristes avaient réussi à les neutraliser.

Le commandement sud a été informée de l’attaque sur Nahal Oz, à 6h51. Mais les moyens dont disposaient les terroristes étaient supérieurs à ceux des soldats israéliens. Ces derniers ont tenté de se protéger comme ils l’ont pu, certains se sont cachés dans des abris qui se sont transformés en véritable piège: les terroristes y ont mis le feu avec des produits particulièrement inflammables et toxiques et ont jeté des grenades renfermant des gaz toxiques. Beaucoup de soldats sont morts asphyxiés en quelques minutes, rappelant des scènes atroces que l’on pensait appartenir au passé.

Parallèlement, d’autres éléments ont été dévoilés sur les événements dans le kibboutz Beeri. Alors que des centaines de terroristes avaient envahi le kibboutz, certains des habitants qui ont réussi à s’échapper ont constaté avec effroi que des centaines de soldats se tenaient devant le kibboutz, sans intervenir. Le chaos était tel qu’ils ne recevaient aucun ordre d’intervenir. Finalement, un tank a été envoyé à l’intérieur, agissant de manière limitée pour ne pas toucher des habitants du kibboutz et seule une force relativement restreinte de soldats agissait dans le kibboutz pendant de longues heures face à une horde de terroristes surarmés.

L’armée a promis une enquête approfondie et transparente sur toutes ces défaillances ”dès que les conditions opérationnelles le permettront”. Pour l’instant, Tsahal se concentre sur les combats et la victoire à garantir mais les habitants des kibboutzim, les parents des soldats et tous les citoyens d’Israël attendent des réponses.