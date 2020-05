A l’issue de l’intervention de toutes une série de députés, les 34 ministres du gouvernement Netanyahou-Gantz ont prêté serment sous la présidence de Yariv Levin, nouveau président du parlement. Il s’agit du 5e gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou.

Likoud:

Premier ministre: Binyamin Netanyahou

Finances: Israël Katz

Sécurité intérieure: Amir Ohana (vice-ministre: Gadi Yabarkan)

Transports: Miri Regev

Education: Yoav Galant

Santé: Yuli Edelstein (vice-ministre Yoav Kich)

Energie: Youval Steinitz

Protection de l’environnement: Guila Gamliel

Renseignements: Elie Cohen

Coopération régionale: Ofir Akounis

Enseignement supérieur/Ressources en eau: Zeev Elkin

Relations Knesset-gouvernement: David Amsallem

Repeuplement: Tsipi Hotovely

Autres nominations:

Président de la Knesset: Yariv Levin

Président de la coalition: Micky Zohar

Président de la commission du Travail et des Affaires sociales: Haïm Katz

Présidente de la commission du Corona: Yifat Shasha-Bitton

Trois prétendants à un ministère ne seront pas au gouvernement: Avi Dichter, Tsahi Hanegbi et Nir Barkat. kes deux premiers n’ont pas caché leur déception et même leur colère, l’ancien maire de Jérusalem à au contraire fait preuve de fair-play en se félicitant de la formation d’un nouveau gouvernement et indiquant qu’il a encore du temps devant lui pour avancer.

____________________________________________________________________________________________________________________

Bleu-Blanc:

Défense: Benny Gantz (vice-ministre: Michaël Bitton)

Affaires étrangères: Gaby Ashkenazy

Justice: Avi Nisenkorn

Culture et Sport: Hili Tropper

Agriculture: Alon Schuster

Enjeux stratégiques: Orit Farkash-Hacohen

Alya et Intégration: Penina Tamano-Shatta

Tourisme: Assaf Zamir

Science, technologie et espace: Izhar Shaï

Egalité sociale: Neirav Cohen

Relations avec la diaspora: Omer Yankelevitch

Communications: Yoaz Hendel

Autres nominations:

Présidente de la commission de l’Intérieur et de la Protection de l’environnement: Micky Haïmovitch

Président de la commission de l’Education: Ram Shefa

Président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense: Tsvi Hauser

Président de la commission de la Knesset: Eitan Ginzburg

_____________________________________________________________________________________________________________________

Shass:

Intérieur et Développement du Néguev et de la Galilée: Arié Dery

Cultes: Yaakov Avitan

Autres nominations:

Président de la commission de l’Economie: Yaakov Marguy

Vice-président de la Knesset: Moshé Arbel

_______________________________________________________________________________________________________________________

Yahadout Hatorah:

Construction et Logement: Yaakov Litzman

Autres nominations:

Président de la commission des Finances: Moshé Gafni

Président de la commission des Lois: Yaakov Asher

Président de la commission des plaintes du public: Israël Eichler

_____________________________________________________________________________________________________________________

Habayit Hayehoudi:

Jérusalem et Patrimoine: Raphy Peretz

______________________________________________________________________________________________________________________

Parti travailliste:

Economie: Amir Peretz

Travail et Affaires sociales: Itzik Schmuli

_____________________________________________________________________________________________________________________

Gesher:

Renforcement communautaire: Orly Lévy-Abécassis

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90