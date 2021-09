En recevant la délégation de sportifs iraniens de retour des Jeux olympiques de Tokyo, l’ayatollah Khamenei a lancé un avertissement à tout sportif iranien qui accepterait d’affronter un sportif « sioniste » : « La question de l’opposition aux crimes sionistes, telle qu’elle s’exprime dans le sport, est importante pour tout sportif honnête, car les sionistes tentent d’obtenir une légitimité en participant à des épreuves sportives internationales, et les arrogants Etats occidentaux les aident en cela. Les ministères des Sports, des Affaires étrangères et de la Justice agiront avec fermeté contre tout sportif iranien qui collaborera avec l’entité sioniste dans le domaine du sport et qui lui procurera une quelconque légitimation. Nous soutiendrons aussi tout sportif étranger qui refusera de reconnaître Israël et agirons contre des sportifs musulmans étrangers qui collaboreront avec Israël. Des sportifs iraniens fiers ne peuvent pas serrer la main de représentants de l’entité sioniste occupante et voleuse, dans le seul but d’obtenir une médaille. Par le passé, des sportifs avaient boycotté le régime d’apartheid d’Afrique du Sud, qui a fini par tomber. L’entité sioniste finira aussi par disparaître ».

Pour le soutien à des sportifs étrangers, l’ayatollah faisait allusion au judoka algérien Fethi Nourine, condamné par la Fédération internationale de judo à dix ans d’interdiction de compétitions internationales pour avoir refusé l’éventualité d’affronter un judoka israélien lors des derniers JO.

Le « respect » du régime iranien envers ses sportifs est notoire : en 2020, le lutteur iranien Navid Afkari avait été exécuté pour avoir participé à des manifestations contre le régime en 2018.

Photo Wikipedia