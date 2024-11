Le porte-parole de Tsahal a indiqué que l’aviation israélienne avait attaqué aujourd’hui (lundi) plus de 25 cibles terroristes dans différents endroits du Liban: Nabatieh, Baalbek, Dahieh à Beyrouth.

Parmi les cibles attaquées figurent les salles de commandement et les centres de contrôle et de collecte de renseignements du Conseil exécutif du Hezbollah où se trouvaient les commandants et les agents de l’organisation.

Cette attaque a porté atteinte à la capacité du Conseil exécutif du Hezbollah à guider et à aider les terroristes du Hezbollah dans leurs tentatives de mener à bien des complots terroristes contre le front intérieur israélien et les forces de Tsahal, ainsi qu’aux capacités de commandement et de contrôle, de réhabilitation et de collecte d’informations du Hezbollah.

Les quartiers généraux attaqués étaient chargés, entre autres, de dresser un large tableau de la situation de l’organisation terroriste Hezbollah, afin de prendre des décisions opérationnelles.

Le Conseil exécutif est l’organe administratif suprême de l’organisation terroriste du Hezbollah, chargé, entre autres, de la restauration de ses capacités militaires au lendemain de la guerre et constitue un soutien central aux activités militaires de l’organisation. Le conseil travaille en collaboration avec les unités militaires subordonnées au Conseil du Jihad du Hezbollah et l’assiste dans la gestion des activités militaires de l’organisation. L’une des fonctions supplémentaires du conseil consiste à collecter des fonds pour les activités terroristes du Hezbollah. Le Hezbollah exploite, à travers le Conseil exécutif, le système de santé et le système éducatif du Liban afin de promouvoir ses activités terroristes.