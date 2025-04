Les forces de Tsahal poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes dans l’ensemble de la bande de Gaza, en coordination avec la Direction du renseignement militaire, le Commandement sud et le Shin Bet. Ces opérations visent à détruire les infrastructures terroristes et à neutraliser les combattants armés.

Sud de la bande de Gaza : combats à Rafah

Dans le sud de la bande de Gaza, les troupes de la division de Gaza mènent des opérations dans les secteurs de Shaboura et Tel Sultan, situés dans la ville de Rafah. Au cours des dernières 24 heures, les forces israéliennes ont détruit plusieurs infrastructures terroristes et éliminé des combattants dans la zone.

Nord de Gaza : frappes ciblées et destructions d’arsenaux

Dans le nord de la bande de Gaza, la division 252 poursuit ses efforts pour localiser et détruire des caches d’armes et autres infrastructures liées au Hamas et aux groupes alliés. Ces dernières 24 heures, des dépôts d’armement ont été détruits, et des terroristes repérés ont été éliminés par des drones de l’armée de l’air.

40 cibles attaquées par l’aviation israélienne

Parallèlement, l’armée de l’air israélienne a mené environ 40 frappes aériennes à travers la bande de Gaza. Les cibles comprenaient des membres d’organisations terroristes, des installations militaires ainsi que des entrepôts d’armes.