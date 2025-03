Dans son dernier ouvrage paru en France en février dernier, Michel Onfray met à nu un phénomène longtemps occulté dans certains milieux intellectuels et médiatiques de l’Hexagone comme du Vieux-Continent : le fait que le progressisme et la gauche européenne et surtout française, loin d’être philosémites, véhiculent au contraire par tradition un antisémitisme tout aussi virulent que celui de la droite…

Afin d’en parler, Richard Darmon reçoit donc cette semaine l’auteur de ce livre, le philosophe et écrivain français Michel ONFRAY, sociologue, auteur de très nombreux ouvrages politiques sur la France et le monde occidental.