Comme « geste de bonne volonté » l’Autorité Palestinienne veut mobiliser l’Afrique contre Israël. Le chef du cabinet de l’AP Mohammed A-Shtiyeh a appelé l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) pour qu’elle retire Israël de la liste de des Etats-observateurs de l’organisation. Dans on discours devant l’OUA, A-Shtayeh a déclaré que « l’admission d’Israël a été une récompense injustifiée au vu de la manière dont Israël traite les Palestiniens »…

Les relations entre Israël et les pays africains avaient retrouvé un essor considérable sous l’ère Netanyahou et ce rapprochement avait abouti à l’admission d’Israël comme Etat-observateur au sommet de l’OUA de juillet 2021. Cette décision avait entraîné des protestations parmi certains des 55 Etats-membres, notamment l’Afrique du Sud et des Etats africains musulmans : l’Egypte, l’Algérie, les Comores, la Tunisie, Djibouti, la Mauritanie et la Libye. A l’inverse, cinq pays arabes et la Ligue arabe avaient soutenu cette position.

Israël a tissé de nombreux liens avec des pays d’Afrique dans de nombreux domaines comme l’agriculture, la lutte contre la sécheresse et la famine, le traitement des eaux usées, la lutte contre le terrorisme, la médecine, le high-tech etc.

Photo Nasser Ishtaiyeh / Flash 90