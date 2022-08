Il s’agit d’une vieille idée: transformer le statut de l’AP d’observateur à membre à part entière de l’ONU. Les responsables politiques palestiniens ont décidé de la remettre au goût du jour en prévision de l’assemblée générale de l’ONU du mois de septembre.

Abou Mazen a entamé une tournée diplomatique afin de convaincre les membres du conseil de sécurité de se prononcer en faveur de l’acceptation de la »Palestine » en tant que membre des Nations Unies.

La stratégie est de contourner le refus de reconnaissance de l’Etat par la communauté internationale et le peu d’entrain dont l’administration américaine fait preuve pour faire avancer le processus en faveur de la création d’un Etat palestinien. Dans le même temps, l’AP compte se servir de cette tentative diplomatique pour remettre au centre des débats la question palestinienne qui a été occultée ces dernières années. Les Palestiniens constatent que leur sort n’est plus une condition pour les Etats arabes avant de s’assoir à une table de négociations avec les Israéliens.

Abou Mazen s’est déjà entretenu à ce sujet avec Joe Biden lorsqu’il était en visite dans la région et avec Emmanuel Macron quand ce dernier l’a reçu à l’Elysée.

Au sein de l’AP on est déterminé à obtenir gain de cause auprès du Conseil de sécurité. En cas d’échec, les responsables palestiniens ont déjà annoncé qu’ils se tourneraient vers l’Assemblée générale.

Un cadre de l’AP a déclaré au site Israël Hayom: »Nous n’avons pas été convaincus par tous les prétextes et les tentatives d’Israël et des acteurs internationaux pour refuser d’entamer un processus de paix. Le temps joue contre nous. Les colonies continuent de s’étendre, Israël conclut des accords de normalisation avec les Etats de la région comme si la question palestinienne n’existait pas et ils détruisent toutes les chances de création d’un Etat palestinien. Nous sommes convaincus que la reconnaissance de la Palestine comme membre à part entière des Nations Unies fera avancer la solution à deux Etats ».

Cette demande de reconnaissance aux Nations Unies avait déjà été tentée il y a une dizaine d’année mais sans succès.