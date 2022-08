Les dirigeants de la liste arabe unifiée ont rencontré, ces derniers jours, à plusieurs reprises, le chef du renseignement de l’Autorité palestinienne et proche d’Abou Mazen.

Au menu des discussions: les élections israéliennes et la manière d’agir pour augmenter le taux de participation des arabes israéliens et ainsi le poids des partis arabes à la Knesset.

Le responsable palestinien a rencontré dans un premier temps Ayman Oudeh et Ahmad Tibi puis Ayman Oudeh et Sami Abou Sh’hada.

L’AP voudrait que Ra’am rallie la liste arabe unifiée afin que tous les partis arabes courent sur la même liste. Selon les Palestiniens, ce serait la meilleure façon pour encourager le plus d’Arabes israéliens à aller voter. Le chef du renseignement palestinien a même proposé ses services pour atteindre cet objectif.

Le Likoud mais aussi le parti Hatsionout Hadatit (Smotrich) et Haroua’h Hatsionit (Shaked) ont vivement condamné cette information et la volonté d’ingérence de l’AP dans les élections israéliennes, soulignant qu’il s’agissait d’une preuve supplémentaire que la liste arabe unifiée n’a pas sa place à la Knesset.

Au sein de l’AP on se défend de vouloir se mêler des élections israéliennes et on précise que des rencontres comme celles-ci ont lieu régulièrement avec les députés arabes israéliens.

Les responsables de la liste arabe unifiée n’ont pas souhaité réagir à l’information.