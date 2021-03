Dopée par la décision de la Cour pénale internationale de la Haye, l’Autorité Palestinienne, « modèle de démocratie éclairée », souhaite inclure le système judiciaire israélien dans les enquêtes qu’entend mener la CPI contre l’Etat juif!

Dans un communiqué émanant du bureau des « affaires étrangères » de l’AP il est écrit : « Les tribunaux israéliens et le système judiciaire israélien font partie intégrante du régime d’occupation et sont l’un des outils les plus visibles dans la légitimation des crimes commis de manière permanente contre le peuple palestinien… » (sic). « La politique d’Israël vis-à-vis du peuple palestinien qui jouit de l’aval des tribunaux sont de l’ordre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité reposant sur un régime fasciste », poursuit le communiqué !

Le communiqué appelle le Conseil de sécurité de l’Onu à « protéger le peuple palestinien » et à prendre des mesures pour faire appliquer la résolution 2334 (votée en 2016 avec le soutien de Barack Obama), qui considère toute la Judée-Samarie et la partie orientale de Jérusalem comme des « territoires occupés ».

Parmi les « crimes de guerre » mentionnées par l’AP, l’évacuation de de trois familles arabes illégalement installées dans une maison à Jérusalem ainsi que la décision d’aménager un ascenseur pour permettre l’accès des handicapés (de toutes religions) au Caveau des Patriarches à Hevron !

La question est de savoir pourquoi le gouvernement israélien, qui possède de nombreux leviers de pression et de sanctions contre l’organisation terroriste ne réagit toujours pas de manière cinglante à cette inacceptable campagne de terrorisme judiciaire et de délégitimation menée par l’AP devant la Cour pénale internationale.

Photo Hadas Parush / Flash 90