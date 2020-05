L’Autorité Palestinienne a refusé de recevoir la cargaison médicale d’un avion de la compagnie ‘Etihad’ des Emirats arabes unis arrivé mardi en Israël depuis Abou Dhabi. C’était la première fois qu’un appareil en provenance des Emirats atterrissait sur le sol israélien. Il transportait en soute 14 tonnes de matériel médical urgent pour la lutte contre le Corona dans les territoires administrés par l’AP. L’explication fournie par l’organisation terroriste est ahurissante: « Nous ne voulons être complices d’une normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis »!! Pour l’explication plus officielle, l’AP a reproché aux autorités locales d’avoir organisé cet envoi avec Israël et non avec elle. Un bel exemple d’humanisme…

